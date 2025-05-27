Режиссёры исчезали со скоростью пули: Диана Арбенина раскрыла хаос на съёмках сериала Германики

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На III Премии Гильдии кастинг-директоров в Москве Диана Арбенина получила награду за дебют в сериале Валерии Гай-Германики "Обоюдное согласие".

Выступая со сцены, лидер "Ночных снайперов" иронично раскритиковала съёмочный процесс. "То, что вы видели на экране — полное недоразумение. Я даже тексты не учила!" — заявила певица, отметив, что согласилась на роль лишь после уговоров Германики.

Главной сенсацией стали слова Арбениной о работе съёмочной группы.

"Я ни разу не видела на площадке режиссёра. Это делали вторые режиссёры, которые менялись со скоростью пули — их "выводили в небытие" после конфликтов", — отрезала 50-летняя артистка.

Не обошлось без пикантных деталей: Арбенина призналась, что отказалась раздеваться для сцены, несмотря на уговоры 41-летней Германики. "Лера, я не жалею, что не разделась!" — бросила она в зал, собрав аплодисменты.

Завершив речь, рок-исполнительница похвалила российский кинематограф: "Он развивается так стремительно, что мы, музыканты, едва поспеваем". Её откровенное выступление, наполненное самоиронией и провокационными шутками, стало главным событием вечера.

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