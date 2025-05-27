Горящие туры — фальшивка: мошенники оставляют россиян без отпуска и денег

С приближением лета в России активизировались туристические мошенники. Об этом Life. ru рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, аферисты используют соцсети, мессенджеры и фейковые сайты, чтобы продавать несуществующие туры. Часто предлагают "горящие" путёвки по заниженной цене — в Турцию, на юг России и в СНГ. После предоплаты — исчезают.

Ещё один способ обмана — аренда жилья. Люди платят за квартиры на курортах, которые не существуют. Особенно часто такое случается в Крыму и Краснодарском крае.

Немкин предупреждает: особенно уязвимы семьи с детьми и пожилые.

Чтобы не попасться, стоит покупать туры только у проверенных компаний, перепроверять ИНН и не переводить деньги напрямую. При аренде жилья — пользоваться крупными платформами с защитой.

Депутат советует: расскажите об этих схемах своим близким — особенно старшим. Чтобы лето не стало поводом для разочарования и потерь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.