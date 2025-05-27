Родителям готовят неприятный сюрприз: штрафы за безответственность резко вырастут

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Родителям, которые не выполняют свои обязанности, придётся платить больше.

Правительство одобрило инициативу о повышении штрафов. Сейчас минимальный штраф составляет 100 рублей, а максимальный — 500. После изменений — от 500 до 2000 рублей.

Это касается случаев, когда родители не обеспечивают воспитание, образование и безопасность ребёнка. Также наказание будет и за помехи общению с близкими или невыполнение решений суда.

За такие нарушения штраф вырастет до 3000 рублей.

Примером служит случай из Пермского края: женщину признали виновной в истязаниях приёмных детей. Её приговорили к условному сроку и обязали выплатить компенсацию.

Теперь подобные истории могут закончиться ещё и серьёзными финансовыми санкциями.

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