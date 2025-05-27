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Аптеки — теперь часть медицины: что изменится для россиян с 1 июня

Правда ТВ

С 1 июня 2025 года аптеки официально становятся частью системы здравоохранения.

Об этом сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина. По её словам, теперь фармацевты смогут претендовать на господдержку — такую же, как и другие медработники.

Речь идёт об изменении кода экономической деятельности — с торгового на медицинский. Новый статус позволит фармацевтам участвовать в региональных программах поддержки.

При этом цены на лекарства для людей не вырастут. Государство продолжит регулировать стоимость жизненно важных препаратов.

Парламентарий подчеркнула: фармацевты — не просто продавцы, а важная часть системы охраны здоровья.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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