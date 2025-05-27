500% пошлин и ультиматум России: США готовят санкционный удар по нефти

США угрожают России новыми санкциями. Сенатор Линдси Грэм* предложил ввести 500-процентные пошлины для стран, покупающих у Москвы энергоносители.

По его словам, только так можно остановить российскую военную машину. Проект закона поддерживают 82 сенатора.

Грэм также заявил, что Россия выдвигает слишком много отговорок, а мир ждет от неё шагов к урегулированию конфликта.

Президент Дональд Трамп тоже высказался. Он раскритиковал Владимира Путина, назвав его "безумцем" и обвинив в бессмысленных атаках.

Москва ответила через пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Кремль поблагодарил США за посредничество, но связал слова Трампа с эмоциональной перегрузкой.

Россия снова заявила: санкции незаконны и должны быть отменены — это, по мнению Москвы, путь к миру.

* внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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