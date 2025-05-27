Россия требует СБ ООН: Европа мешает миру на Украине — заявлен ответный удар

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Москва обвиняет ряд европейских стран в попытках помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. В ООН уже направлен официальный запрос.

Европейские страны, поддерживающие Украину, предложили провести заседание по гуманитарной ситуации. Оно назначено на 29 мая.

Россия решила ответить зеркально. И запросила свою встречу — уже по вопросу глобальной безопасности.

Заседание могут провести 30 мая. Москва настаивает: действия Европы несут угрозу международному миру.

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