Россия требует СБ ООН: Европа мешает миру на Украине — заявлен ответный удар

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Москва обвиняет ряд европейских стран в попытках помешать мирному урегулированию конфликта на Украине. В ООН уже направлен официальный запрос.
Европейские страны, поддерживающие Украину, предложили провести заседание по гуманитарной ситуации. Оно назначено на 29 мая.
Россия решила ответить зеркально. И запросила свою встречу — уже по вопросу глобальной безопасности.
Заседание могут провести 30 мая. Москва настаивает: действия Европы несут угрозу международному миру.
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