Брухунова в восторге от подарков мужа: как Петросян удивил молодую жену после поездки?

Блогер Татьяна Брухунова вернулась в Москву после шестидневного отдыха в Шанхае, где путешествовала без 79-летнего супруга Евгения Петросяна и их общих детей.

Пост о поездке она дополнила восторженным отзывом: "Вновь влюбилась в Китай!". Однако главным сюрпризом стал подарок, который ждал её дома.

Петросян, известный юморист, подготовил для жены букет красных пионов и игрушку лабубу — вирусный аксессуар, покоривший соцсети.

"Ситуация называется: муж знает все твои хотелки", — прокомментировала Брухунова, выложив фото подарков.

Примечательно, что супруг оставил их на столе, не встречая Татьяну лично.

Ранее Брухунова не раз подчёркивала, что в их семье царит взаимопонимание, а Петросян поддерживает её увлечения.

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