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Симоньян — об уехавших россиянах: их расчёт провалился, возврата нет

1:00
Правда ТВ

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1" жёстко высказалась о соотечественниках, уехавших из страны.

По её мнению, эмигранты, покинувшие Россию "не по любви, а по расчёту", совершили роковую ошибку.

"Они просчитались. Теперь их ужас — в невозможности вернуться. Они думали, что найдут лучшую жизнь, но вместо этого оказались в ловушке", — заявила Симоньян.

Журналистка процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского "Летят перелётные птицы", подчеркнув: "Нет счастья выше, чем служить Родине".

Критикуя выбор уехавших, Симоньян сравнила их с "слепо-глухо-немыми": "Они не понимают, что предали самое важное — свою землю".

Ранее Симоньян не раз выступала с жёсткими оценками в адрес эмигрантов, но нынешнее заявление стало одним из самых резких.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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