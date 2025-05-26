Симоньян — об уехавших россиянах: их расчёт провалился, возврата нет

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1" жёстко высказалась о соотечественниках, уехавших из страны.
По её мнению, эмигранты, покинувшие Россию "не по любви, а по расчёту", совершили роковую ошибку.
"Они просчитались. Теперь их ужас — в невозможности вернуться. Они думали, что найдут лучшую жизнь, но вместо этого оказались в ловушке", — заявила Симоньян.
Журналистка процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского "Летят перелётные птицы", подчеркнув: "Нет счастья выше, чем служить Родине".
Критикуя выбор уехавших, Симоньян сравнила их с "слепо-глухо-немыми": "Они не понимают, что предали самое важное — свою землю".
Ранее Симоньян не раз выступала с жёсткими оценками в адрес эмигрантов, но нынешнее заявление стало одним из самых резких.
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