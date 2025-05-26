ЕС обсуждает выход из защиты для украинцев — что грозит миллионам беженцев

ЕС может отказаться от временной защиты для украинских беженцев. Об этом сообщает Euractiv.
Речь идет о директиве TPD, по которой украинцы с 2022 года получали право жить, работать и пользоваться соцуслугами в Европе. Сейчас в программе участвуют 4,3 миллиона человек.
Срок действия защиты продлили до марта 2026 года. Но уже 12-13 июня в Совете ЕС начнется обсуждение стратегии выхода из TPD.
Причина — изменившаяся геополитика. Некоторые страны говорят, что нужно искать законные основания для сворачивания программы. Если этого не сделать, национальные миграционные службы могут не справиться.
Обсуждаются и альтернативы. Например, лишение статуса тех, кто возвращался на Украину, или ограничение прав новых беженцев.
Украина рассчитывает, что 30% беженцев вернутся домой после войны. Остальные могут остаться в Европе — но теперь это под вопросом.
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