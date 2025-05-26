Patriot не выдерживают: на Украине ЗРК постоянно повреждаются и ремонтируются

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Украине не всё гладко с американскими ЗРК Patriot. Об этом сообщает The Economist. По данным издания, батареи системы ПВО часто повреждаются. Некоторые находятся в ремонте прямо сейчас. Поэтому они почти никогда не работают в полную силу.

Украинская армия, по оценке журналистов, располагает минимум восемью батареями Patriot. Но даже такое количество не спасает — ЗРК постоянно нуждаются в обслуживании.

The Economist также пишет, что США уже не считают Украину главным направлением по поставкам оружия. Это значит, что новых Patriot может и не быть. А старые — ломаются один за другим.

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