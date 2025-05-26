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Панкратов-Чёрный остался без крыши: украинские строители украли металлочерепицу и погубили дом

1:01
Правда ТВ

Александр Панкратов-Чёрный в эфире шоу "Звёзды сошлись" шокировал зрителей историей о вопиющем обмане.

Народный артист рассказал, как нанял бригаду строителей из Украины (на момент сотрудничества отношения между странами были стабильными) для возведения дачи. Из-за занятости на съёмках он не контролировал процесс, доверившись рабочим.

Через год актёр приехал на участок и обнаружил, что дорогая металлочерепица исчезла, а крыши попросту нет.

"Рассчитался с бригадой, а позже увидел: дом стоит, а кровли — как не бывало!" — возмутился Панкратов-Чёрный.

Отсутствие защиты от осадков привело к катастрофе: фундамент второго этажа сгнил, и его пришлось снести. На восстановление тогда не хватило средств.

Сейчас дачу восстанавливает невестка актёра, нашедшая новую бригаду. Он поделился мечтой переночевать на даче, когда всё наконец закончится.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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