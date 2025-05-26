Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Юрий Батурин о 28 годах брака: турецкие сериалы отдыхают перед нашими ссорами!

1:03
Правда ТВ

Юрий Батурин, звезда отечественных сериалов, в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказал о 28-летнем браке с женой Ириной.

Актёр признался, что первые десять лет их союза напоминали "вулкан": ссоры, эмоциональные всплески и даже мысли о разводе посещали его не раз.

"В сердцах я кричал: "Завтра разводимся!" — но это были лишь эмоции. Я вспыльчивый, но быстро отхожу. Потом становилось стыдно — понимал, что психанул как идиот", — поделился Батурин.

Сравнивая те годы с турецкими сериалами, он шутит: "Наши страсти их бы затмили!".

Несмотря на профессию, где актёра окружают женщины, Батурин уверяет: мыслей об измене не было. Он уверяет, что даже 28 лет спустя смотрит на Ирину как в первый день. 

Пара познакомилась в ресторане, когда Юрий ещё не был знаменит. Сегодня актёр благодарен супруге за терпение и поддержку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.