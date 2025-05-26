Юрий Батурин о 28 годах брака: турецкие сериалы отдыхают перед нашими ссорами!

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юрий Батурин, звезда отечественных сериалов, в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказал о 28-летнем браке с женой Ириной.

Актёр признался, что первые десять лет их союза напоминали "вулкан": ссоры, эмоциональные всплески и даже мысли о разводе посещали его не раз.

"В сердцах я кричал: "Завтра разводимся!" — но это были лишь эмоции. Я вспыльчивый, но быстро отхожу. Потом становилось стыдно — понимал, что психанул как идиот", — поделился Батурин.

Сравнивая те годы с турецкими сериалами, он шутит: "Наши страсти их бы затмили!".

Несмотря на профессию, где актёра окружают женщины, Батурин уверяет: мыслей об измене не было. Он уверяет, что даже 28 лет спустя смотрит на Ирину как в первый день.

Пара познакомилась в ресторане, когда Юрий ещё не был знаменит. Сегодня актёр благодарен супруге за терпение и поддержку.

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