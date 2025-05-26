Зеленский готовит удар через ЕС: Украина требует новых санкций против России

Киев требует новых санкций против России.
Как пишет The Financial Times, Украина передала Евросоюзу специальный документ с предложениями.
Он называется "Предлагаемые следующие санкционные шаги для ЕС".
По мнению украинской стороны, под ограничения должны попасть десятки людей и компаний из энергетики, финансового сектора и оборонки.
Документ составлен офисом Владимира Зеленского.
Это — реакция на массированные удары российских войск по инфраструктуре и объектам ВПК на территории Украины.
Подробности, кто именно окажется в списке, пока не раскрываются.
Ранее The Economist сообщал о проблемах с комплексами Patriot, которыми Украина пытается отражать атаки. Сейчас у ВСУ восемь таких батарей.
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