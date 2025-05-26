Евгения Лоза возбудила слухи после публикации в соцсетях: при чём тут четвёртый развод Антона Батырёва

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Евгения Лоза попала в центр обсуждений после публикации в Instagram* (запрещён в РФ). Актриса выложила фото из ресторана: вечерний наряд, изысканный интерьер и бокал в руках.

Казалось бы, рядовой пост, если не считать даты — публикация появилась вскоре после новостей о четвёртом разводе её бывшего мужа, Антона Батырёва, и за пару дней до пятилетия собственного расставания с актёром.

Подогрев слухи, Лоза подписала снимки: "Поднимаю бокал… Поводов много! Но это вчера, а сегодня — работа".

Подписчики предположили, что намёк связан с Батырёвым: "Отмечаете его развод?", "Хорошая новость — повод выпить". Актриса ответила резко: "Причём тут чужие разводы? Для меня это не праздник".

Напомним, Лоза и Батырёв поженились в августе 2019-го, но уже в мае 2020-го развелись, объяснив расставание несовместимостью характеров. Для Антона это был третий брак, для Евгении — первый.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

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