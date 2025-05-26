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Серый корм — черная дыра для бюджета: убытки превысят 4 миллиарда

0:58
Правда ТВ

 Серый рынок кормов для животных может обойтись бюджету России в миллиарды.

По подсчётам экспертов НИУ ВШЭ, в 2025 году потери от незадекларированной продукции могут превысить 4 миллиарда рублей. Это на 600 миллионов больше, чем годом ранее.

Причины — рост налога на прибыль до 25% и увеличение цен на 7% год к году.

Если нелегальные поставки исчезнут, добросовестные производители смогут заработать дополнительно 6,7 миллиарда.

Сейчас в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано уже более 480 производителей, из них 170 раньше работали в тени.

Эксперты предупреждают: покупать корм лучше в зоомагазинах. На маркетплейсах каждый шестой заказ — с нарушениями, без нужных документов. Это может быть опасно для домашних животных.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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