Серый корм — черная дыра для бюджета: убытки превысят 4 миллиарда

Серый рынок кормов для животных может обойтись бюджету России в миллиарды.
По подсчётам экспертов НИУ ВШЭ, в 2025 году потери от незадекларированной продукции могут превысить 4 миллиарда рублей. Это на 600 миллионов больше, чем годом ранее.
Причины — рост налога на прибыль до 25% и увеличение цен на 7% год к году.
Если нелегальные поставки исчезнут, добросовестные производители смогут заработать дополнительно 6,7 миллиарда.
Сейчас в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано уже более 480 производителей, из них 170 раньше работали в тени.
Эксперты предупреждают: покупать корм лучше в зоомагазинах. На маркетплейсах каждый шестой заказ — с нарушениями, без нужных документов. Это может быть опасно для домашних животных.
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