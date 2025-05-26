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Ад вместо отдыха: тур за 94 тыс. обернулся капельницами и позором на ресепшене

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Правда ТВ

Отпуск обернулся больницей.

Туристка из Москвы попала в больницу после заселения в сырой номер турецкого отеля.

Как пишет Telegram-канал SHOT, Татьяна с подругой купили тур за 94 тысячи рублей. Им обещали номер с видом на двор. Но вселили в подвал — там было сыро и тяжело дышать.

На ресепшене заявили: "Вы не заслуживаете хороший номер". За переселение потребовали деньги.

Позже Татьяне стало плохо. Рвота продолжалась 10 часов. Врачи поставили капельницы, она провела сутки в больнице.

Лечение обошлось в 150 тысяч рублей — это покрыла страховка. Ещё 25 тысяч ушло на лекарства.

После выписки девушки вернулись в отель и всё же доплатили €50 за нормальный номер.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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