Ад вместо отдыха: тур за 94 тыс. обернулся капельницами и позором на ресепшене

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Отпуск обернулся больницей.

Туристка из Москвы попала в больницу после заселения в сырой номер турецкого отеля.

Как пишет Telegram-канал SHOT, Татьяна с подругой купили тур за 94 тысячи рублей. Им обещали номер с видом на двор. Но вселили в подвал — там было сыро и тяжело дышать.

На ресепшене заявили: "Вы не заслуживаете хороший номер". За переселение потребовали деньги.

Позже Татьяне стало плохо. Рвота продолжалась 10 часов. Врачи поставили капельницы, она провела сутки в больнице.

Лечение обошлось в 150 тысяч рублей — это покрыла страховка. Ещё 25 тысяч ушло на лекарства.

После выписки девушки вернулись в отель и всё же доплатили €50 за нормальный номер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.