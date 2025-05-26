Ад вместо отдыха: тур за 94 тыс. обернулся капельницами и позором на ресепшене

Отпуск обернулся больницей.
Туристка из Москвы попала в больницу после заселения в сырой номер турецкого отеля.
Как пишет Telegram-канал SHOT, Татьяна с подругой купили тур за 94 тысячи рублей. Им обещали номер с видом на двор. Но вселили в подвал — там было сыро и тяжело дышать.
На ресепшене заявили: "Вы не заслуживаете хороший номер". За переселение потребовали деньги.
Позже Татьяне стало плохо. Рвота продолжалась 10 часов. Врачи поставили капельницы, она провела сутки в больнице.
Лечение обошлось в 150 тысяч рублей — это покрыла страховка. Ещё 25 тысяч ушло на лекарства.
После выписки девушки вернулись в отель и всё же доплатили €50 за нормальный номер.
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