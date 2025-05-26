Космос вспыхнул как молния: телескопы поймали загадочные выбросы энергии

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из США обнаружили в космосе загадочную активность.

Исследователи из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка сообщили о вспышках энергии, похожих на отблески молний. Их удалось зафиксировать с помощью высокоточных телескопов.

По данным учёных, всплески тянутся на несколько километров. Возможно, они связаны с магнитными полями, возникающими в отдельных зонах.

Исследователи не исключают, что речь идёт о ранее неизвестной форме энергии. Они даже условно назвали её "скопление душ".

Такие вспышки раньше не удавалось обнаружить из-за ограничений старого оборудования.

Наблюдения продолжаются — учёные надеются раскрыть больше о природе Вселенной и связи человека с космосом.

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