Клевета, полиция, исчезновение: тревожные подробности о бывшей жене Техника

Ева Карицкая (Карина Мельничук), экс-супруга рэпера Паши Техника, перестала выходить на связь после вызова в полицию Таиланда.

Как сообщает проект "Выжившие", против неё возбуждено уголовное дело по статье 128 УК РФ ("Клевета") — иск подала клиника, где ранее проходил лечение Техник. Если вина Карицкой будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным источника, после визита в отделение полиции Карицкая пропала. Её близкие предполагают задержание, однако официальных подтверждений нет.

Главный вопрос — кто сейчас присматривает за её сыном Иваном, которого она воспитывает вместе с Техником. Представители "Выживших" заявили, что подключили юристов для помощи, но детали не разглашаются.

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