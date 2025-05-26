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Молодая невеста Лепса попала в центр скандала: что она ответила оскорбившему её актёру?

1:05
Правда ТВ

Аврора Киба, молодая невеста Григория Лепса, стала участницей первого в своей карьере телевизионного скандала.

Во время съёмок шоу актёр Даниил Вахрушев, известный по сериалу "Физрук", не сдержал эмоций после того, как Киба и её подруга Мариам Тилляева проголосовали за его выбывание.

Вахрушев назвал Аврору "дурой", намекнув на её молодость и заявив, что "пузырьки в голове" лишают её права решать судьбу участников.

"Эх, Даня! Личные оскорбления — признак слабости, а не силы. Помни, бумеранг судьбы всегда возвращается", — парировала Киба.

Поклонники шоу разделились: одни поддержали её за достойный ответ, другие критиковали Вахрушева за несдержанность.

Напомним, Аврора и Григорий Лепс официально объявили о помолвке в 2024 году. Теперь же Киба впервые оказалась в центре внимания не как невеста звезды, а как самостоятельная участница событий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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