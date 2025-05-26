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Пугачёва публично обратилась к Орбакайте по особому случаю: какое счастье!

1:11
Правда ТВ

Алла Пугачёва опубликовала трогательное поздравление дочери, Кристине Орбакайте, в соцсети Instagram* (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).

"Какое счастье, что ты есть у меня. С днём рождения!" — написала 76-летняя артистка. Орбакайте, отметившая 54-летие, ответила в комментариях благодарностью.

В конце апреля латвийское издание LSM сообщило, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в страну Орбакайте и сербскому композитору Горану Бреговичу.

В ведомстве заявили, что концертная деятельность артистов "угрожает национальной безопасности". Поздравление Пугачёвой прозвучало на фоне этого скандала.

Известно, что 8 мая мать и дочь воссоединились на Кипре, где проживает в настоящее время народная артистка СССР. Их видели вместе во время прогулки по набережной Лимасола.

* – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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