Оборона без зубов: у Украины не осталось ракет для французских ЗРК

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У Украины закончились ракеты для французско-итальянских зенитных батарей SAMP-T.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник. По его словам, две таких батареи остались без боезапаса.

Также сообщается, что за полтора года Киев не получил ни одной ракеты для системы Crotale.

А в марте издание The National Interest сообщило: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS, переданных ещё при президенте Байдене.

Ситуация с ПВО на украинской стороне становится всё более напряжённой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.