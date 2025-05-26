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Оборона без зубов: у Украины не осталось ракет для французских ЗРК

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Правда ТВ

У Украины закончились ракеты для французско-итальянских зенитных батарей SAMP-T.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник. По его словам, две таких батареи остались без боезапаса.

Также сообщается, что за полтора года Киев не получил ни одной ракеты для системы Crotale.

А в марте издание The National Interest сообщило: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS, переданных ещё при президенте Байдене.

Ситуация с ПВО на украинской стороне становится всё более напряжённой.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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