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Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы

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Правда ТВ

Осуждённый пожизненно "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск в суд.

Как сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде, заявление направлено против ФСИН России. Пичушкин требует оспорить действия и решения ведомства.

Слушание назначено на 29 мая.

Суть претензий пока не раскрывается.

Напомним, Пичушкин отбывает пожизненное наказание за 49 убийств, совершённых с особой жестокостью в Москве. Его преступления происходили в 90-е и 2000-е годы.

Недавно ФСИН сообщила: Пичушкин может быть причастен ещё к 11 убийствам и готов дать признательные показания.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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