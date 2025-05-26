Битцевский маньяк подал в суд из колонии: что не устроило самого жестокого убийцу Москвы

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Осуждённый пожизненно "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал иск в суд.

Как сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде, заявление направлено против ФСИН России. Пичушкин требует оспорить действия и решения ведомства.

Слушание назначено на 29 мая.

Суть претензий пока не раскрывается.

Напомним, Пичушкин отбывает пожизненное наказание за 49 убийств, совершённых с особой жестокостью в Москве. Его преступления происходили в 90-е и 2000-е годы.

Недавно ФСИН сообщила: Пичушкин может быть причастен ещё к 11 убийствам и готов дать признательные показания.

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