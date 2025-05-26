Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа

0:59
Правда ТВ

Ксения Собчак в своём Telegram-канале призналась в забавном инциденте, произошедшем на Каннском кинофестивале-2025.

Телеведущая случайно наступила на ногу Хоакину Фениксу, обладателю двух "Оскаров" и "Золотого глобуса", сопроводив пост смайликом в виде обезьянки, закрывающей глаза.

Феникс, известный ролями в "Джокере" и "Наполеоне", пока не отреагировал на казус.

В этом году фестиваль, проходивший с 13 по 24 мая, собрал топ-режиссёров: Уэс Андерсон представил драму "Финикийская схема", Ари Астер — триллер "Эддингтон", а Йоаким Триер — ностальгическую ленту "Сентиментальная ценность".

Помимо этого, Собчак призналась, что успела пообедать с Анджелиной Джоли, а также до ночи проболтать с режиссёром Кириллом Серебренниковым, получившим Орден Почётного французского легиона, об европейском театральном искусстве.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.