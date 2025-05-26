Ксения Собчак наступила на Хоакина Феникса в Каннах: каблук вместо автографа

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ксения Собчак в своём Telegram-канале призналась в забавном инциденте, произошедшем на Каннском кинофестивале-2025.

Телеведущая случайно наступила на ногу Хоакину Фениксу, обладателю двух "Оскаров" и "Золотого глобуса", сопроводив пост смайликом в виде обезьянки, закрывающей глаза.

Феникс, известный ролями в "Джокере" и "Наполеоне", пока не отреагировал на казус.

В этом году фестиваль, проходивший с 13 по 24 мая, собрал топ-режиссёров: Уэс Андерсон представил драму "Финикийская схема", Ари Астер — триллер "Эддингтон", а Йоаким Триер — ностальгическую ленту "Сентиментальная ценность".

Помимо этого, Собчак призналась, что успела пообедать с Анджелиной Джоли, а также до ночи проболтать с режиссёром Кириллом Серебренниковым, получившим Орден Почётного французского легиона, об европейском театральном искусстве.

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