Москва задыхается от жары: температура взлетит до +30

Москва снова в жаре. В понедельник, 26 мая, температура воздуха может подняться до +30.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая жара может быть опасна для горожан. Особенно — в центре столицы.
Во вторник станет чуть прохладнее — до +27. Но жара может вернуться и в другие дни недели.
Причина — гребень антициклона, который принёс в столицу тёплый воздух.
Вильфанд уточнил: за городом жара ощущается слабее. В лесу и у воды — безопаснее.
А вот с 31 мая синоптики прогнозируют похолодание. Об этом заявил метеоролог Александр Ильин.
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