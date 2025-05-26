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Москва задыхается от жары: температура взлетит до +30

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Правда ТВ

Москва снова в жаре. В понедельник, 26 мая, температура воздуха может подняться до +30.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая жара может быть опасна для горожан. Особенно — в центре столицы.

Во вторник станет чуть прохладнее — до +27. Но жара может вернуться и в другие дни недели.

Причина — гребень антициклона, который принёс в столицу тёплый воздух.

Вильфанд уточнил: за городом жара ощущается слабее. В лесу и у воды — безопаснее.

А вот с 31 мая синоптики прогнозируют похолодание. Об этом заявил метеоролог Александр Ильин.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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