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Автозаймы взлетели в шесть раз: россияне массово закладывают машины

1:02
Правда ТВ

Автозаймы снова на пике. Центробанк сообщает: в первом квартале 2025 года доля таких займов в потребительских выдачах выросла до 9%. Это в шесть раз больше, чем годом ранее.

По словам экспертов, деньги берут чаще всего на ремонт машины или квартиры. А микрофинансовые организации меняют подход — всё чаще выдают займы именно на покупку авто.

На фоне массовых отказов по классическим автокредитам МФО стали активно развивать залоговые займы. Они дают на более длительный срок — до четырёх лет. Ставки — в среднем 83% годовых.

Больше половины заемщиков — те, кто уже сильно закредитован. В 2024 году таких было до 88%, теперь — около 60%.

Также МФО стали чаще выдавать займы на срок свыше года. Это снижает ежемесячную нагрузку и повышает шансы на одобрение.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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