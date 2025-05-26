У Кириенко появятся новые рычаги: в Кремле рассматривают три сценария

В Кремле могут перераспределить полномочия. Сергей Кириенко может получить новые задачи — теперь на внешнем контуре.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. По словам собеседников, обсуждается создание нового управления в ведении Кириенко. Или передача ему подразделений, которые сейчас курирует Дмитрий Козак.

Речь идёт об управлении по приграничному сотрудничеству и связям с зарубежными странами.

Также возможен третий вариант — внутри существующих структур могут появиться новые департаменты.

С конца прошлого года Кириенко уже курирует Абхазию, Южную Осетию, Молдавию и Приднестровье. Раньше таких полномочий у замов главы администрации не было.

Сейчас Кириенко отвечает за четыре ключевых управления, включая внутреннюю политику и общественные проекты.

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