Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

У Кириенко появятся новые рычаги: в Кремле рассматривают три сценария

Правда ТВ

В Кремле могут перераспределить полномочия. Сергей Кириенко может получить новые задачи — теперь на внешнем контуре.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. По словам собеседников, обсуждается создание нового управления в ведении Кириенко. Или передача ему подразделений, которые сейчас курирует Дмитрий Козак.

Речь идёт об управлении по приграничному сотрудничеству и связям с зарубежными странами.

Также возможен третий вариант — внутри существующих структур могут появиться новые департаменты.

С конца прошлого года Кириенко уже курирует Абхазию, Южную Осетию, Молдавию и Приднестровье. Раньше таких полномочий у замов главы администрации не было.

Сейчас Кириенко отвечает за четыре ключевых управления, включая внутреннюю политику и общественные проекты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.