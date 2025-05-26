Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского

0:44
Правда ТВ

Еще одна громкая реплика от Дональда Трампа. Президент США в своей соцсети Truth Social прошёлся по Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер только вредит своей стране, когда говорит то, что говорит.

Прямая цитата: "Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать".

Кроме того, Трамп сказал, что не верит в планы России захватить всю Украину. Он считает такие действия "беспричинными" и добавил — если бы Москва действительно хотела взять всё, то сама бы развалилась.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что именно при его президентстве войны бы не случилось.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.