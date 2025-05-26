"Исходящее из его рта приводит к проблемам": Трамп резко осадил Зеленского

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Еще одна громкая реплика от Дональда Трампа. Президент США в своей соцсети Truth Social прошёлся по Владимиру Зеленскому. Он заявил, что украинский лидер только вредит своей стране, когда говорит то, что говорит.

Прямая цитата: "Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать".

Кроме того, Трамп сказал, что не верит в планы России захватить всю Украину. Он считает такие действия "беспричинными" и добавил — если бы Москва действительно хотела взять всё, то сама бы развалилась.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что именно при его президентстве войны бы не случилось.

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