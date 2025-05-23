Максим Фадеев о разочаровании: как группа Serebro не оправдала ожидания продюсера

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Максим Фадеев, продюсер культовой группы Serebro, признался, что перезапуск проекта в 2019 году стал для него разочарованием.

Состав с Ириной Титовой, Елизаветой Корниловой и Марьяной Кочуровой, по его словам, не оправдал ожиданий.

"Это была моя ошибка. Из всех хочу отметить только Марьяну — она пишет красивую музыку", — отметил он в интервью The Voice.

Фадеев не скрывает, что эталоном для него остаются бывшие участницы — Елена Темникова и Ольга Серябкина. "Лена — самая яркая звезда Serebro. А Оля поражала трудолюбием", — добавил продюсер.

В 2024 году Фадеев решил вернуть группе былую славу, запустив реалити-шоу по отбору новых участниц.

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