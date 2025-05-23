Метеорологическое лето ворвалось в Москву: жара опередила календарь на 10 дней

В Москве — официальное метеорологическое лето. Оно наступило на 10 дней раньше нормы. Об этом сообщил синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в четверг воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 23,3 градуса, а на Балчуге — до 24,3. Это значения характерны для июня и даже июля.
Сегодня, 23 мая, в столице до 25 градусов. Давление — около 750 миллиметров ртутного столба. Ожидаются небольшие осадки. А на юго-западе города — возможна гроза. Ветер южный, от трёх до восьми метров в секунду.
Ранее в Росгидромете прогнозировали жаркое лето для юга Урала и Сибири. Некоторые синоптики говорили, что такая погода будет и в Москве. Но Тишковец это опроверг, назвав подобные прогнозы бредом.
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