Глава округа бросила всё после скандала с видео дочери об СВО: отказалась даже от партии

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скандал с угрозами отправки на СВО докатился до последствий в политике. Экс-глава Нюксенского округа в Вологодской области Юлия Шевцова подала заявление об уходе из партии. Об этом сообщает "Подъём".

Шевцова была секретарем политорганизации в своём округе. Теперь, по словам местного руководства партии, её решение добровольное. Его рассмотрят на ближайшем заседании.

Ранее, 18 мая, в сети появилось видео, где дочь Шевцовой угрожает людям "отправкой на СВО", при этом использует тюремный жаргон. Цитата: "Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим". Реакция пользователей была мгновенной — началась волна критики.

Шевцова принесла извинения, но это не спасло её от увольнения. Губернатор региона Георгий Филимонов объявил об этом официально. Сейчас Шевцова говорит, что получила предложения о работе и будет трудиться "ради родины".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.