Украина под подозрением: Орбан заявил о шпионской активности в Венгрии

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новый шпионский скандал в центре Европы. И на этот раз — не Москва, а Киев. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в активной подрывной работе на территории страны.

Он заявил, что цель этих действий — повлиять на референдум о вступлении Украины в ЕС. Голосование началось 14 апреля. По словам Орбана, украинские агенты дезинформируют венгров, сотрудничают с оппозицией и вмешиваются в политику. Двое шпионов уже задержаны. Они якобы собирали данные о военных и энергетических объектах.

На этом фоне Будапешт выслал двух украинских дипломатов. Киев ответил тем же. Орбан провёл экстренное заседание Совета обороны. Он назвал происходящее прямой атакой на венгерский суверенитет.

Параллельно в парламенте Венгрии обсуждают закон о прозрачности — по сути, аналог закона об иностранных агентах. Он должен ограничить влияние зарубежных СМИ и НКО.

Орбан уверен: Европа не помогает Украине, а пытается её контролировать. А референдум покажет, готовы ли венгры впустить Киев в Евросоюз.

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