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Зачем рокер избегает телевидения? Владимир Кузьмин открывает глаза на шоу-бизнес

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Правда ТВ

Владимир Кузьмин, легенда российской рок-сцены, объяснил, почему принципиально не записывает дуэты с молодыми исполнителями и избегает ТВ-шоу.

По словам музыканта, подобные коллаборации чаще служат пиару, а не искусству.

"За рулём мотоцикла должен быть кто-то один. Мне неинтересно делиться творческим пространством ради хайпа", — отметил он в разговоре с kp.ru.

Кузьмин подчеркнул, что его статус в индустрии не требует дополнительного продвижения. Он заверил, что у него всё в порядке с популярностью. 

Артист также раскритиковал участие в телепроектах, назвав их "бесполезной суетой".

"Съёмки в шоу — это пустая трата времени. Лучше я напишу новую песню или проведу вечер с близкими", — добавил он.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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