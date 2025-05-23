Главного конструктора "Курганприбора" жестоко избили в подъезде — нападавший исчез

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Кургане расследуют нападение на главного конструктора оборонного предприятия. Как сообщили в УМВД области, вечером 22 мая Андрея Кондратьева ударили молотком в подъезде его дома. По информации Mash, мужчина возвращался с работы, когда на него набросился неизвестный.

Преступник несколько раз ударил инженера по голове и сбежал. Пострадавший сейчас в больнице. Его состояние уточняется. Правоохранители ведут розыск нападавшего. По факту происшествия началась проверка.

Это уже не первое подобное нападение с молотком. Ранее в Перми молодой человек ограбил инвалида-колясочника, угрожая ему тем же орудием. А в Подмосковье школьник напал с молотком на учительницу. Полиция выясняет, связаны ли эти инциденты между собой.

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