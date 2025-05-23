Победитель Евровидения JJ потребовал исключить Израиль, но извинился: меня неправильно поняли

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Победитель "Евровидения-2025" Йоханнес Пич (JJ) оказался в центре скандала после заявления о необходимости исключить Израиль из конкурса.

Поводом стало участие в 2025 году певицы Юваль Рафаэль, пережившей атаку ХАМАС в 2023-м.

"Очень разочарован, что Израиль всё ещё участвует. Хочу, чтобы следующий конкурс в Вене прошёл без них", — заявил артист в интервью DW.

Однако позже JJ извинился, утверждая, что его "неправильно поняли".

"Я критикую правительство Израиля, но осуждаю насилие против мирных жителей — будь то израильтяне или палестинцы", — уточнил он.

Представитель австрийского телеканала ORF, отвечающего за проведение конкурса, подчеркнул, что слова JJ отражают его личную позицию. Директор "Евровидения" Мартин Грин пообещал "обсудить с вещателями все аспекты этого года", включая спорные моменты.

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