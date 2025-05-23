Боня в шоке: звёзды российского шоу-бизнеса проигнорировали её достижение на Эвересте

Виктория Боня, едва спустившись с Эвереста, заявила о холодном приёме со стороны российского шоу-бизнеса.

В прямом эфире из непальского отеля блогер отметила, что из сотен медийных персон лишь единицы откликнулись на её успех. В "чёрном списке" невнимательности оказались Анна Семенович, Алёна Водонаева, Митя Фомин, Гуф и Юлия Барановская.

"Все обсуждают моё восхождение в СМИ, но поздравлять не спешат", — заявила 45-летняя Боня, подчеркнув, что не сомневается в осведомлённости коллег.

Поклонники, напротив, заполонили комментарии словами поддержки: "Мы гордимся!", "Главное — вы справились!".

Напомним, Боня достигла вершины 8 848 метров 19 мая со второй попытки, преодолев горную болезнь и временный отказ от штурма.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.