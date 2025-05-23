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Неожиданный отказ: что помешало Анне Asti участвовать в Интервидении-2025?

1:07
Правда ТВ

Певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) призналась, что не сможет принять участие в "Интервидении-2025" из-за плотного графика.

По словам артистки, организаторы проекта предлагали ей место в списке участников, но из-за подготовки стадионного тура "Царица" она вынуждена была отказать.

"Мы были не против, но физически не успели соответствовать графику — у нас стадионы готовятся", – приводит её слова Telegram-канал "Звездач".

Премьера шоу намечена на 14 июня в московской "ВЭБ Арене", где исполнительница обещает представить концерт "мирового уровня, которого в Москве еще не видели".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в сентябре 2025 года. Мероприятие, возрождённое вместо "Евровидения", пройдёт 20 сентября в московской "ВТБ Арене".

За Россию выступит певец Shaman, а Беларусь представит Анастасия Кравченко.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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