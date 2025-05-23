Бытовая техника в России резко подешевела: что произошло?

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Весной 2025 года техника в России стала дешевле. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ритейлеров.

В апреле и мае цены упали на 10-20%. Это связано с укреплением рубля и усилением конкуренции между магазинами. Сильнее всего подешевели бренды Kraft — на 22%, "Бирюса" — на 21%, Samsung — на 17% и Beko — на 15%.

Мелкая техника в среднем стала доступнее на 16%. Новые холодильники — на 11%. А в сегменте ресейла — плиты и духовые шкафы подешевели на 10%.

Причин несколько. У ритейлеров скопились запасы — жильё строят медленнее, а спрос у покупателей снижается. Люди тратят меньше из-за кредитной нагрузки.

На этом фоне уже известно: стройматериалы этим летом, наоборот, подорожают. Ожидается рост цен на 10-20% из-за всплеска интереса к загородному строительству.

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