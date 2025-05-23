Конгрессмен США предложил ядерный удар по Газе — и сослался на Хиросиму

Скандальное заявление из США. Конгрессмен Рэнди Файн предложил применить ядерное оружие против сектора Газа. Он дал интервью телеканалу Fox News.
Файн — член Республиканской партии. Он считает, что конфликт с ХАМАС можно завершить только полной капитуляцией палестинской стороны. И в качестве примера приводит бомбардировки Японии во время Второй мировой войны.
По его словам, США не вели переговоров с нацистами и японцами — они просто дважды сбросили бомбы. "То же самое должно быть и здесь", — заявил политик. Он добавил: "В этой культуре есть что-то глубоко неправильное".
Так он отреагировал на стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне, где погибли сотрудники израильского посольства. Файн назвал палестинское дело "злом" и призвал к радикальным мерам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.