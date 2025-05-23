Конгрессмен США предложил ядерный удар по Газе — и сослался на Хиросиму

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скандальное заявление из США. Конгрессмен Рэнди Файн предложил применить ядерное оружие против сектора Газа. Он дал интервью телеканалу Fox News.

Файн — член Республиканской партии. Он считает, что конфликт с ХАМАС можно завершить только полной капитуляцией палестинской стороны. И в качестве примера приводит бомбардировки Японии во время Второй мировой войны.

По его словам, США не вели переговоров с нацистами и японцами — они просто дважды сбросили бомбы. "То же самое должно быть и здесь", — заявил политик. Он добавил: "В этой культуре есть что-то глубоко неправильное".

Так он отреагировал на стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне, где погибли сотрудники израильского посольства. Файн назвал палестинское дело "злом" и призвал к радикальным мерам.

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