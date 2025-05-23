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Жара и шерсть: как спасти питомца от перегрева и линьки

Правда ТВ

В жару особенно важно правильно ухаживать за домашними животными. Об этом рассказала доцент Юлия Меликова из Университета РОСБИОТЕХ.

Короткошёрстным собакам, таким как таксы и бигли, раз в неделю нужно вычёсывать шерсть резиновыми перчатками или фурминатором. Это помогает избежать перегрева.

Длинношёрстных — расчёсывать каждый день. Особое внимание — ушам и паху. Там часто появляются колтуны. Полезны спреи с пантенолом — они снимают статическое напряжение и облегчают уход.

Стричь собак полностью не стоит. Лучше оставить 2-3 сантиметра. Так сохраняется защита от солнца. Полное бритьё может привести к ожогам.

Купать питомцев летом можно раз в 2-3 недели. Используйте шампуни с ментолом или алоэ — они освежают. А после мытья — кондиционер с UV-фильтром.

Также важно питание. Витамины группы B и омега-3 жирные кислоты снижают линьку. Не забывайте обрабатывать животное от блох и клещей. Их активность летом резко растёт.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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