Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неожиданный поворот: как Сергей Горошко справился с алкогольной зависимостью

1:03
Правда ТВ

Сергей Горошко, исполнивший роль Сергея Разумовского в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", признался, что долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

В интервью для проекта "Правила жизни" 27-летний актёр объяснил, что тяга к спиртному стала реакцией на внутренние переживания.

"Это не было классической зависимостью. Я пил, потому что мой мир рушился. Но на работе всегда оставался трезвым — это принципиально", — подчеркнул Горошко.

Переломный момент наступил в конце 2024 года. Актёр осознал, что дальше так продолжаться не может, и отправился на Шри-Ланку. Эта поездка, а также встреча с близким человеком, которого он "не замечал раньше", стали толчком к изменениям.

Горошко отметил, что справиться с кризисом помогла не только любовь, но и ежедневная работа над собой. Сегодня алкоголь утратил для него привлекательность: "Когда внутри стало спокойно, пропала и потребность в нём".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.