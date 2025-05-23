Неожиданный поворот: как Сергей Горошко справился с алкогольной зависимостью

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сергей Горошко, исполнивший роль Сергея Разумовского в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", признался, что долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

В интервью для проекта "Правила жизни" 27-летний актёр объяснил, что тяга к спиртному стала реакцией на внутренние переживания.

"Это не было классической зависимостью. Я пил, потому что мой мир рушился. Но на работе всегда оставался трезвым — это принципиально", — подчеркнул Горошко.

Переломный момент наступил в конце 2024 года. Актёр осознал, что дальше так продолжаться не может, и отправился на Шри-Ланку. Эта поездка, а также встреча с близким человеком, которого он "не замечал раньше", стали толчком к изменениям.

Горошко отметил, что справиться с кризисом помогла не только любовь, но и ежедневная работа над собой. Сегодня алкоголь утратил для него привлекательность: "Когда внутри стало спокойно, пропала и потребность в нём".

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