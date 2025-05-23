Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

$205 тысяч за теракт: раскрыты детали задержания готовившего взрыв на 9 Мая в Калининграде

0:39
Правда ТВ

ФСБ предотвратила теракт на параде 9 мая в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Задержан россиянин. Он собирался устроить взрыв на маршруте прохождения военной колонны. Работал по заданию куратора с Украины. За это ему пообещали 205 тысяч долларов.

На криптокошелёк мужчина получил аванс — 150 долларов. После задержания он всё рассказал следователям.

Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — содействие террористической и диверсионной деятельности. Расследование продолжается.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.