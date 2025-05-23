$205 тысяч за теракт: раскрыты детали задержания готовившего взрыв на 9 Мая в Калининграде

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ФСБ предотвратила теракт на параде 9 мая в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Задержан россиянин. Он собирался устроить взрыв на маршруте прохождения военной колонны. Работал по заданию куратора с Украины. За это ему пообещали 205 тысяч долларов.

На криптокошелёк мужчина получил аванс — 150 долларов. После задержания он всё рассказал следователям.

Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — содействие террористической и диверсионной деятельности. Расследование продолжается.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.