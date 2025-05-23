$205 тысяч за теракт: раскрыты детали задержания готовившего взрыв на 9 Мая в Калининграде

ФСБ предотвратила теракт на параде 9 мая в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.
Задержан россиянин. Он собирался устроить взрыв на маршруте прохождения военной колонны. Работал по заданию куратора с Украины. За это ему пообещали 205 тысяч долларов.
На криптокошелёк мужчина получил аванс — 150 долларов. После задержания он всё рассказал следователям.
Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — содействие террористической и диверсионной деятельности. Расследование продолжается.
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