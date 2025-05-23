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ЕГЭ под прицелом: как школьников обманывают на десятки тысяч рублей

1:13
Правда ТВ

В преддверии ЕГЭ мошенники активизировались. Они предлагают школьникам купить якобы настоящие варианты экзамена. Цена — десятки тысяч рублей.

Об этом рассказали специалисты из центра Solar AURA и Минпросвещения. Они предупреждают — это обман. Реальные варианты ЕГЭ нигде не появляются. Экзаменационные материалы хранятся под контролем.

Также аферисты звонят родителям и выпускникам. Представляются сотрудниками школы или госорганов. Говорят: вы можете первыми узнать результаты ЕГЭ. Для этого просят пройти регистрацию на фейковом сайте или назвать код из СМС.

После этого жертвы теряют не только деньги, но и доступ к соцсетям и банковским приложениям. Иногда мошенники устанавливают вредоносные программы, которые крадут паспортные и банковские данные.

Специалисты советуют: не покупайте варианты ЕГЭ, не переходите по подозрительным ссылкам, не давайте личную информацию незнакомцам. Если возникают сомнения — перезвоните в свою школу или на горячую линию.

И не забывайте про антивирус на телефоне и двухфакторную защиту.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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