Плагиат или совпадение? Анну Асти заподозрили в краже обложки песни артистки из Челябинска

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Челябинская певицу Софья Солодовник (Sofya Soul) обвинила Анну Асти (Анна Дзюба) в плагиате обложки.

Солодовник обратила внимание на поразительное сходство оформления её трека "Дай мне силы" (вышел в декабре 2024 года) и нового сингла Асти "Высшие силы".

Обе обложки демонстрируют профили исполнительниц на красном фоне с поднятыми руками. В разговоре с kp.ru Софья Солодовник выразила желание посотрудничать с Анной Асти, отказавшись от судебных разбирательств.

Музыкальный критик Олег Кармунин высказал предположение о случайном совпадении, связав его с использованием нейросетей музыкальными агрегаторами для генерации обложек, а также отметив стилистическое сходство обеих обложек со сценой из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла".

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