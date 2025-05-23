Жаркий Египет, холодный пот: россияне массово отравились арбузами

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские туристы массово отравились арбузами в египетской Хургаде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадали отдыхающие из нескольких отелей — Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays и Pickalbatros Dana Beach. Все ели арбузы прямо в гостиницах. В плодах оказались высокие дозы нитратов.

Люди жалуются на рвоту и сильную температуру. Врачи ставят капельницы с глюкозой, дают антибиотик цефтриаксон и парацетамол.

Ранее россияне уже жаловались на проблемы за границей. В Турции, на пляжах Кемера, резко увеличилось число ожогов от ядовитых медуз.

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