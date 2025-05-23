Детей мигрантов ждут новые правила: почему эксперты просят не спешить

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев не спешит менять правила тестирования детей мигрантов. Он говорит, что сначала нужно накопить практику. Только после этого — обсуждать новые ограничения.

Законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из Госдумы, ограничивает срок сдачи экзамена двумя годами. Но Музаев считает: таких решений нельзя принимать наспех. Цитата: "Невозможно сказать, какой срок нужен — два года, полгода или три месяца — без того, чтобы закон пожил какое-то время".

Он подчёркивает — сначала надо довести до конца начатую реформу, потом уже принимать новые меры. "Сильно спешить не стоит", — добавил глава Рособрнадзора.

Тестирование по русскому языку для детей мигрантов ввели 1 апреля. Без него ребёнка не возьмут в школу. Уже подано более 1,7 тысячи заявлений. Но 81% получили отказы. Причины разные: не хватает документов, нет мест, или нашли ложные сведения.

Проходной балл — оценка "три" по пятибалльной шкале. Так решено Рособрнадзором.

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