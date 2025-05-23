Детей мигрантов ждут новые правила: почему эксперты просят не спешить

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев не спешит менять правила тестирования детей мигрантов. Он говорит, что сначала нужно накопить практику. Только после этого — обсуждать новые ограничения.
Законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из Госдумы, ограничивает срок сдачи экзамена двумя годами. Но Музаев считает: таких решений нельзя принимать наспех. Цитата: "Невозможно сказать, какой срок нужен — два года, полгода или три месяца — без того, чтобы закон пожил какое-то время".
Он подчёркивает — сначала надо довести до конца начатую реформу, потом уже принимать новые меры. "Сильно спешить не стоит", — добавил глава Рособрнадзора.
Тестирование по русскому языку для детей мигрантов ввели 1 апреля. Без него ребёнка не возьмут в школу. Уже подано более 1,7 тысячи заявлений. Но 81% получили отказы. Причины разные: не хватает документов, нет мест, или нашли ложные сведения.
Проходной балл — оценка "три" по пятибалльной шкале. Так решено Рособрнадзором.
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