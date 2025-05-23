Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Детей мигрантов ждут новые правила: почему эксперты просят не спешить

1:13
Правда ТВ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев не спешит менять правила тестирования детей мигрантов. Он говорит, что сначала нужно накопить практику. Только после этого — обсуждать новые ограничения.

Законопроект, предложенный Ярославом Ниловым из Госдумы, ограничивает срок сдачи экзамена двумя годами. Но Музаев считает: таких решений нельзя принимать наспех. Цитата: "Невозможно сказать, какой срок нужен — два года, полгода или три месяца — без того, чтобы закон пожил какое-то время".

Он подчёркивает — сначала надо довести до конца начатую реформу, потом уже принимать новые меры. "Сильно спешить не стоит", — добавил глава Рособрнадзора.

Тестирование по русскому языку для детей мигрантов ввели 1 апреля. Без него ребёнка не возьмут в школу. Уже подано более 1,7 тысячи заявлений. Но 81% получили отказы. Причины разные: не хватает документов, нет мест, или нашли ложные сведения.

Проходной балл — оценка "три" по пятибалльной шкале. Так решено Рособрнадзором.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.