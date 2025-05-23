Иностранцам пощады нет: командир "Ахмата" раскрывает негласный приказ

1:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бойцы спецназа "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом рассказал командир подразделения, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, у бойцов нет задачи щадить тех, кто добровольно пошёл воевать против России.

"Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе", - сказал он.

А вот украинским военным дают шанс сдаться. Алаудинов считает, что многих туда отправляют насильно. По его словам, в интернете видно, как людей буквально ловят на улицах и везут на передовую.

Иностранцев, по его мнению, щадить не стоит. Особенно тех, кто ступил на территорию России. Командир считает, что они должны либо погибнуть, либо вернуться домой — чтобы рассказать, каково это, воевать с Россией.

Алаудинов также заявил, что эшелоны обороны ВСУ осыпаются. Украинцы выводят мирных жителей из прифронтовых зон, в том числе в Сумской области.

Военкор Евгений Поддубный сообщил о создании роты иностранных наемников — "Змеиная". Её составляют бойцы из Португалии и Бразилии. А в Курской области понесли большие потери наемники из Колумбии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что больше всего наемников — из США, Канады, Грузии и Великобритании. Их вербуют через украинские посольства и готовят на территории Украины.

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