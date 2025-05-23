Возвращение Урганта в Москву: как он отметился на благотворительном вечере?

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Иван Ургант, вернувшийся в Москву после международного тура "Живой Ургант", сразу включился в благотворительную деятельность.

На вечере фонда "Друзья" телеведущий провёл аукцион вместе со Светланой Бондарчук.

В кадре, опубликованном Telegram-каналом "Светские крошки Live", Ургант в синих джинсах и рубашке обсуждает талант режиссёра Валерии Гай Германики, а Бондарчук в элегантном чёрном платье поддерживает его.

"Докладываю с вечера фонда. Иван Ургант на сцене. Всё как в старые добрые времена", — гласит подпись к видео.

Зрители отметили, что дуэт ведущих напомнил о ностальгических проектах прошлых лет.

Возвращение Урганта в столицу не осталось незамеченным: ранее он опубликовал кадры прогулки по Садовому кольцу и поблагодарил поклонников за поддержку во время зарубежных концертов.

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