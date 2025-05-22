Чистим сосуды ложкой: как обычная еда заменяет таблетки

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые продукты помогают очищать сосуды и поддерживать здоровье сердца. Об этом рассказали диетологи в интервью испанскому изданию El Español.

Первое место — у чеснока. Его можно есть сырым или готовить. Также полезен настой из куркумы, чёрного перца и кокосового масла. Его советуют пить после еды.

Японский продукт натто — ферментированные соевые бобы — тоже в списке. Он улучшает состояние сосудов.

Ещё эксперты рекомендуют лимон, зелёные листовые овощи, такие как капуста и салат романо. А также — зелёный чай и оливковое масло.

Ранее эндокринолог Тамила Агаева объяснила, что к болезням сердца часто приводит инсулинорезистентность. Поэтому еда — важный способ профилактики

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