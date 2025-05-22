Последний совместный выход Собчак и Богомолова: намёк на конец отношений?

В Сети вновь разгорелись слухи о трещинах в браке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Недавний совместный выход пары на премьере сериала "Фишер. Затмение" стал поводом для новых обсуждений. Телеграм-канал "Светский хроник" предположил, что Собчак, возможно, наконец обратила внимание на распространяющиеся слухи о многочисленных изменах Богомолова.
"Слухи о его изменах в последнее время перетирают даже городские сумасшедшие. Говорят, брак, начавшийся с катафалка, скорее мёртв, чем жив", - написал автор канала.
Журналистка Божена Рынска также высказалась на эту тему, связав публикации Ксении в соцсетях с возможными проблемами в браке.
Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию, выдвигая различные версии о возможной любовнице Богомолова.
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