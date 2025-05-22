Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последний совместный выход Собчак и Богомолова: намёк на конец отношений?

0:55
Правда ТВ

В Сети вновь разгорелись слухи о трещинах в браке Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Недавний совместный выход пары на премьере сериала "Фишер. Затмение" стал поводом для новых обсуждений. Телеграм-канал "Светский хроник" предположил, что Собчак, возможно, наконец обратила внимание на распространяющиеся слухи о многочисленных изменах Богомолова.

"Слухи о его изменах в последнее время перетирают даже городские сумасшедшие. Говорят, брак, начавшийся с катафалка, скорее мёртв, чем жив", - написал автор канала.

Журналистка Божена Рынска также высказалась на эту тему, связав публикации Ксении в соцсетях с возможными проблемами в браке.

Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию, выдвигая различные версии о возможной любовнице Богомолова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.