Почему июнь — худший месяц для отпуска в 2025 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Июнь — не лучшее время для отпуска. Об этом рассказала РИА Новости Юлия Санина, директор по персоналу сервиса "Работа.ру".

Она объяснила: всё дело в количестве рабочих дней. В июне их меньше, чем в июле или августе. А значит — каждый день стоит дороже при расчёте отпускных. Это может ударить по доходу.

Самый выгодный месяц для отдыха — июль. В нём больше рабочих дней, и отпуск обойдётся дешевле в пересчёте на деньги.

Ранее депутаты предложили дать родителям право продлевать отпуск, если ребёнок заболел. Главное условие — наличие оформленного больничного.

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